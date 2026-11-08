Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Auto-rickshaw crashes into a pickup truck; one dead, six injured

Banda News: खराब पिकअप में घुसा ऑटो, एक की मौत, छह घायल

Sun, 08 Nov 2026 08:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:05 PM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw crashes into a pickup truck; one dead, six injured
अतर्रा (बांदा)। बिसंडा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार की सुबह चालक को झपकी आने से श्रद्धालुओं से भरा सीएनजी ऑटो सड़क किनारे खराब खड़े पिकअप में पीछे से जा घुसा। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि चालक समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं। श्रद्धालु चित्रकूट में अमावस्या पर कामदनाथ की परिक्रमा कर घर लौट रहे थे।
विज्ञापन


फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव निवासी फूलचंद्र ने बताया कि शनिवार देर शाम वह भाई राजाराम (55) समेत 11 महिला-पुरुषों के साथ सीएनजी ऑटो से चित्रकूट गए थे। रविवार सुबह स्नान और परिक्रमा के बाद सभी करीब साढ़े पांच बजे घर के लिए रवाना हुए थे।
विज्ञापन


सुबह करीब साढ़े नौ बजे बिसंडा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 18.2 के पास चालक दिनेश रैदास (40) को झपकी आ गई। इससे ऑटो अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर खराब खड़े पिकअप वाहन में पीछे से टकरा गया। इससे ऑटो में सवार लोग घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


हादसे की सूचना पर पहुंची बिसंडा पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बिसंडा पहुंचाया। डाॅक्टरों ने राजाराम को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल चालक दिनेश रैदास, अमित (32), आरती (32), कमल कुमारी (30), शिवानी (35) और बुधिया निषाद (52) को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं, अनिल (32), राधा, पूजा और फूलचंद्र को मामूली चोटें आईं, जिनका उपचार किया गया।

फूलचंद्र ने बताया कि मृतक राजाराम के परिवार में पत्नी ममता, तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। वह बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे। हादसे के बाद पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।


बिसंडा थानाध्यक्ष सीपी तिवारी ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि छह घायलों को उपचार के लिए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed