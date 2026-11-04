Banda News: माता-पिता की डांट पर किशोरी हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी

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वह एक दिन पहले घर से लापता हो गई थी, जिस पर पिता ने अपहरण की आशंका जताते हुए गांव के युवक पर प्राथमिकी दर्ज कराई। किशोरी को पुलिस ने समझाकर करीब दो घंटे बाद नीचे उतारा। घरवालों को डांटने को लेकर हिदायत दी।भूरागढ़ गांव के मजरे पहाड़िया निवासी राजकुमार निषाद ने तीन नवंबर को भूरागढ़ चौकी में सूचना दी थी कि दो बेटियों दीपिका (17) और काजल के बीच झगड़ा हो गया था। दीपिका रात करीब 10:30 बजे दीपिका घर से कहीं चली गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला।पिता ने गांव के साहिल वर्मा के खिलाफ अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। साहिल दिल्ली में रह रहा है। इसी बीच बुधवार सुबह करीब नौ बजे भूरागढ़ में केन नदी के पास हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर दीपिका के चढ़े होने की सूचना आई। पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा।सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि लापता किशोरी घर से नाराज होकर नदी किनारे हाईटेंशन ट्रांसमिशन टॉवर पर चढ़ गई थी। उसे समझा-बुझाकर सकुशल उतारा गया है।