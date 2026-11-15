Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Accused arrested for theft of 70 litres of petrol

Banda News: 70 लीटर पेट्रोल चोरी का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Accused arrested for theft of 70 litres of petrol
बांदा। बिसंडा पुलिस ने पेट्रोल पंप से हुई 70 लीटर पेट्रोल की चोरी में आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 70 लीटर पेट्रोल, चार प्लास्टिक की पिपिया और मारुति कार बरामद हुई।
विज्ञापन

बिसंडा थाना क्षेत्र के कस्बा ओरन निवासी हिमांशु ने 14 नवंबर की रात बिसंडा थाने में पेट्रोल चोरी करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश की। रविवार को पुलिस सिंहपुर रोड पर घेराबंदी कर चित्रकूट के पहाड़ी थानाक्षेत्र के बारामाफी गांव निवासी श्यामराज को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार आरोपी ने पेट्रोल पंप की मशीन संचालित कर दो बार पेट्रोल चोरी करने की बात स्वीकारी है। गुडवर्क में थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी, ओरन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बुद्धिसागर, कांस्टेबल सौरभ शास्त्री और आदर्श सिंह शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed