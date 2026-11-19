बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र में निजामीनगर के पास नेशनल हाईवे-35 पर गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे पंचायत सचिव को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पंचायत सचिव प्रमोद सिंह पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रमोद सिंह पटेल सुबह टहलने निकले थे।

विज्ञापन



इसी दौरान कर्वी की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची बदौसा पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को 108 एंबुलेंस से सीएचसी अतर्रा पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।