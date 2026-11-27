Banda News: चेक बाउंस के मामले में समझौते के बाद आरोपी दोषमुक्त
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:10 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:10 PM IST
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बांदा। चेक बाउंस के मामले में समझौते के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने आरोपी सिद्दीक अख्तर को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी ने परिवादी को चेक की पूरी 1.38 लाख की धनराशि अदा कर दी थी।
परिवादी मोहम्मद आमिर मसूदी निवासी छिपटहरी ढाल के नीचे कोतवाली नगर ने अदालत में परिवाद दाखिल कर बताया था कि मेडिकल उपकरणों के कमीशन का काम करने वाले परिचित सिद्दीक अख्तर ने 20 फरवरी 2025 को चार माह के लिए 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने आठ अगस्त 2025 को 1.38 लाख का चेक दिया था। शेष 1.12 लाख रुपये छह माह बाद देने का आश्वासन दिया था।
परिवादी ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से वह बाउंस हो गया। 27 सितंबर 2025 को कानूनी नोटिस भेजकर अदालत में वाद दायर किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
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परिवादी ने शपथपूर्वक बयान दिया कि आरोपी ने चेक की पूरी 1.38 लाख की राशि चुका दी है। लिखित सुलहनामे और परिवादी के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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परिवादी मोहम्मद आमिर मसूदी निवासी छिपटहरी ढाल के नीचे कोतवाली नगर ने अदालत में परिवाद दाखिल कर बताया था कि मेडिकल उपकरणों के कमीशन का काम करने वाले परिचित सिद्दीक अख्तर ने 20 फरवरी 2025 को चार माह के लिए 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने आठ अगस्त 2025 को 1.38 लाख का चेक दिया था। शेष 1.12 लाख रुपये छह माह बाद देने का आश्वासन दिया था।
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परिवादी ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से वह बाउंस हो गया। 27 सितंबर 2025 को कानूनी नोटिस भेजकर अदालत में वाद दायर किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
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परिवादी ने शपथपूर्वक बयान दिया कि आरोपी ने चेक की पूरी 1.38 लाख की राशि चुका दी है। लिखित सुलहनामे और परिवादी के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।