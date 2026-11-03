Banda News: सिपाही ने खून देकर बचाई मासूम की जान

भैरव ने बच्ची को कई जगह दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला तब भैरव अपनी बच्ची को लेकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ दीपिका मिश्रा ने बच्ची को बुखार और खून की कमी बताई।भैरव के पास कोई डोनर नहीं था वह अपनी बच्ची के लिए काफी परेशान हो रहे थे यह जानकारी जैसे ही सिंहपुर चौकी के सिपाही अनमोल गौतम तक पहुंचीं। उन्होंने संजना सविता के लिए रक्तदान किया। डॉक्टर दीपिका मिश्रा का कहना है कि संजना अब खतरे से बाहर है। (संवाद)