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Banda News: सिपाही ने खून देकर बचाई मासूम की जान

Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
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A policeman saved an innocent child's life by donating blood.
बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के सिंहपुर क्षेत्र के रहने वाले भैरव सविता की तीन वर्ष की बेटी संजना सविता काफी दिनों से बीमार है।
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भैरव ने बच्ची को कई जगह दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला तब भैरव अपनी बच्ची को लेकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ दीपिका मिश्रा ने बच्ची को बुखार और खून की कमी बताई।

भैरव के पास कोई डोनर नहीं था वह अपनी बच्ची के लिए काफी परेशान हो रहे थे यह जानकारी जैसे ही सिंहपुर चौकी के सिपाही अनमोल गौतम तक पहुंचीं। उन्होंने संजना सविता के लिए रक्तदान किया। डॉक्टर दीपिका मिश्रा का कहना है कि संजना अब खतरे से बाहर है। (संवाद)
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