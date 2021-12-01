Banda News: 3.83 करोड़ से बनेंगी 17 सड़कें-नालियां

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इन पर कुल 3.83 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। सबसे अधिक 59.84 लाख रुपये वार्ड नंबर 31 इंदिरा नगर में सीसी सड़क, नाली और डिवाइडर चौड़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे।वार्ड नंबर 19 शांति नगर के चौधरी के पुरवा में सड़क और नाली निर्माण पर 38.24 लाख रुपये, वार्ड नंबर 15 मड़ियन नाका में 31.45 लाख और वार्ड नंबर 3 गायत्री नगर में 30.70 लाख रुपये खर्च होंगे। कटरा पश्चिमी, गुलाब बाग, सेढ़ू तलैया और आजाद नगर में भी सड़क व नाली निर्माण के काम कराए जाएंगे।इसके अलावा जरैली कोठी में आरसीसी नाली, कटरा पूर्वी के जीओआई कैंपस में इंटरलॉकिंग और झील का पुरवा समेत अन्य मोहल्लों में सीसी सड़क व नाली निर्माण शामिल है।