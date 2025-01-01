Banda News: महानगर की तर्ज पर चमकेगा रेलवे ओवरब्रिज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:46 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:46 AM IST
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बांदा। शहर का नया रेलवे ओवरब्रिज दिल्ली, लखनऊ जैसे महानगरों के ओवरब्रिज की तरह नजर आएगा। इसके चारों और आकर्षक जालियां, पेंटिंग, एलईडी व फसाड लाइटें और स्वागत बोर्ड, सूचना पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। नगर पालिका परिषद ने पुल के लिए 1.39 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए हैं।
बांदा के नए रेलवे ओवरब्रिज की शुरूआत सिविल लाइन से होगी। यह कचहरी चौराहे के ऊपर से होते हुए रेलवे लाइन पार करके शहर के दक्षिणी हिस्से में जाकर समाप्त होगा। मौजूदा समय में पुल पर दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। पुल के सामान्य सुंदरीकरण के लिए 99.50 लाख रुपये और सीएनसी के जरिए सुंदरीकरण के लिए 39.62 लाख रुपये का टेंडर जारी हुआ है।
ईओ बांदा श्रीचंद ने बताया कि सामान्य सुंदरीकरण में सबसे पहले पुल की पेटिंग कराई जाएगी। एलईडी और फसाड लाइट लगाई जाएगी। यह काम पूरे पुल पर होगा। गमले और रेडियम पट्टियां भी लगाई जा सकती हैं, जिसकी चमक रात में भी रहेगी।
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सीएनसी सुंदरीकरण क्या है और कैसे होगा काम
सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सुंदरीकरण। यह आमतौर पर रेलवे पुलों और स्टेशनों पर किया जाना वाला आधुनिक कार्य है। सीएनसी में लेजर कटिंग के जरिए डिजाइनदार जालियां बनाकर पुल पर लगाई जाएंगी। यह मेट्रो स्टेशनों पर देखने को मिलता है। पुल के दोनों ओर यात्रियों के स्वागत के लिए आकर्षक बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। तितली, कार्टून बनाकर वेलकम लिखा जाता है, जो दिन व रात दोनों में काम करता है।
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बांदा के नए रेलवे ओवरब्रिज की शुरूआत सिविल लाइन से होगी। यह कचहरी चौराहे के ऊपर से होते हुए रेलवे लाइन पार करके शहर के दक्षिणी हिस्से में जाकर समाप्त होगा। मौजूदा समय में पुल पर दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। पुल के सामान्य सुंदरीकरण के लिए 99.50 लाख रुपये और सीएनसी के जरिए सुंदरीकरण के लिए 39.62 लाख रुपये का टेंडर जारी हुआ है।
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ईओ बांदा श्रीचंद ने बताया कि सामान्य सुंदरीकरण में सबसे पहले पुल की पेटिंग कराई जाएगी। एलईडी और फसाड लाइट लगाई जाएगी। यह काम पूरे पुल पर होगा। गमले और रेडियम पट्टियां भी लगाई जा सकती हैं, जिसकी चमक रात में भी रहेगी।
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सीएनसी सुंदरीकरण क्या है और कैसे होगा काम
सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सुंदरीकरण। यह आमतौर पर रेलवे पुलों और स्टेशनों पर किया जाना वाला आधुनिक कार्य है। सीएनसी में लेजर कटिंग के जरिए डिजाइनदार जालियां बनाकर पुल पर लगाई जाएंगी। यह मेट्रो स्टेशनों पर देखने को मिलता है। पुल के दोनों ओर यात्रियों के स्वागत के लिए आकर्षक बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। तितली, कार्टून बनाकर वेलकम लिखा जाता है, जो दिन व रात दोनों में काम करता है।