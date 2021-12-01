Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   150 youths learned about the importance of voting

Banda News: 150 युवाओं ने जाना मतदान का महत्व

Fri, 06 Nov 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
150 youths learned about the importance of voting
- युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान प्रक्रिया की दी जानकारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मेरा युवा भारत और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में विकसित भारत युवा संवाद-नो योर वोट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 150 युवाओं ने प्रतिभाग किया। युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ विकसित भारत 2047 के निर्माण में उनकी भूमिका बताई गई।

मुख्य अतिथि युवा भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राम प्रसाद सोनी ने कहा कि युवा देश के भविष्य और विकसित भारत के असली निर्माता हैं। उन्होंने युवाओं से अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम में अपना वोट जानें विषय पर संवाद हुआ। युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, मतदान की प्रक्रिया और मताधिकार से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की एनएसएस नोडल प्रभारी डॉ. माया वर्मा ने की। संचालन मेरा युवा भारत की स्वयंसेविका अदिति मिश्रा ने किया।
विज्ञापन

जिला युवा अधिकारी श्रेयांश राय, कार्यालय सहायक मान सिंह, पूर्व एमटीएस रवि अवस्थी, स्वयंसेवक हर्ष नामदेव, जय, पीयूष और अंकित सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed