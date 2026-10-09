Banda News: खेरापति मंदिर से 15 क्विंटल पीतल के घंटे चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:47 PM IST
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पैलानी। थाना क्षेत्र के अमलोर गांव स्थित प्रसिद्ध सिद्धस्थल खेरापति मंदिर से चोर करीब 15 क्विंटल वजन के पीतल के घंटे चोरी कर ले गए। सुबह पुजारी उमानंद तिवारी को घटना की जानकारी हुई।
चोरों ने रात में मंदिर को निशाना बनाया था जब पुजारी पितृ मिलनी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मौके पर बाइक के पहियों के निशान भी दिखाई दिए। गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है।
पूर्व प्रधान जयकरण सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल से पाइप और केबल, कन्या पाठशाला से तार व एंगल और सचिवालय से सीसीटीवी कैमरे भी पहले चोरी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से मंदिर चोरी का जल्द खुलासा करने और गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की है। (संवाद)
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चोरों ने रात में मंदिर को निशाना बनाया था जब पुजारी पितृ मिलनी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मौके पर बाइक के पहियों के निशान भी दिखाई दिए। गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है।
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पूर्व प्रधान जयकरण सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल से पाइप और केबल, कन्या पाठशाला से तार व एंगल और सचिवालय से सीसीटीवी कैमरे भी पहले चोरी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से मंदिर चोरी का जल्द खुलासा करने और गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की है। (संवाद)
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