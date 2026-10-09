Banda News: खेरापति मंदिर से 15 क्विंटल पीतल के घंटे चोरी

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चोरों ने रात में मंदिर को निशाना बनाया था जब पुजारी पितृ मिलनी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मौके पर बाइक के पहियों के निशान भी दिखाई दिए। गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है।पूर्व प्रधान जयकरण सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल से पाइप और केबल, कन्या पाठशाला से तार व एंगल और सचिवालय से सीसीटीवी कैमरे भी पहले चोरी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से मंदिर चोरी का जल्द खुलासा करने और गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की है। (संवाद)