Balrampur News: टूटे पोल-तारों के बीच सात दिन से बिजली का इंतजार

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पेहर बाजार समेत आसपास के गांवों में सात दिनों से बिजली गुल होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के जरूरी काम प्रभावित हैं, वहीं बिजली से चलने वाली दुकानें और छोटे कारोबार भी ठप पड़े हैं। इससे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई स्थानों पर एलटी लाइन भी क्षतिग्रस्त है।उपभोक्ताओं राजू, नौशाद, बबलू, बृजेश, अज्जू, नानबाबू, अजीज खान, संजय, रिंकू और रिज्जू खान ने बताया कि आंधी के बाद से बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रशासन की ओर से 72 घंटे में आपूर्ति बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन सात दिन बीतने के बाद भी बिजली नहीं आई।उपभोक्ताओं ने जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि जल्द विद्युत व्यवस्था बहाल कराई जाएगी।