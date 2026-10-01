Balrampur News: टूटे पोल-तारों के बीच सात दिन से बिजली का इंतजार
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:37 PM IST
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पेहर बाजार। आंधी-बारिश के के सात दिन बाद भी रेहरा विद्युत उपकेंद्र के पेहर बाजार फीडर से जुड़े गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। जगह-जगह टूटे बिजली के पोल और जमीन पर पड़े तार विद्युत व्यवस्था की बदहाली बयां कर रहे हैं। 11 केवी लाइन के क्षतिग्रस्त पोल और तारों की मरम्मत पूरी नहीं होने से आपूर्ति बहाली में देरी हो रही है।
पेहर बाजार समेत आसपास के गांवों में सात दिनों से बिजली गुल होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के जरूरी काम प्रभावित हैं, वहीं बिजली से चलने वाली दुकानें और छोटे कारोबार भी ठप पड़े हैं। इससे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई स्थानों पर एलटी लाइन भी क्षतिग्रस्त है।
उपभोक्ताओं राजू, नौशाद, बबलू, बृजेश, अज्जू, नानबाबू, अजीज खान, संजय, रिंकू और रिज्जू खान ने बताया कि आंधी के बाद से बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रशासन की ओर से 72 घंटे में आपूर्ति बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन सात दिन बीतने के बाद भी बिजली नहीं आई।
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उपभोक्ताओं ने जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि जल्द विद्युत व्यवस्था बहाल कराई जाएगी।
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पेहर बाजार समेत आसपास के गांवों में सात दिनों से बिजली गुल होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के जरूरी काम प्रभावित हैं, वहीं बिजली से चलने वाली दुकानें और छोटे कारोबार भी ठप पड़े हैं। इससे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई स्थानों पर एलटी लाइन भी क्षतिग्रस्त है।
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उपभोक्ताओं राजू, नौशाद, बबलू, बृजेश, अज्जू, नानबाबू, अजीज खान, संजय, रिंकू और रिज्जू खान ने बताया कि आंधी के बाद से बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रशासन की ओर से 72 घंटे में आपूर्ति बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन सात दिन बीतने के बाद भी बिजली नहीं आई।
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उपभोक्ताओं ने जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि जल्द विद्युत व्यवस्था बहाल कराई जाएगी।