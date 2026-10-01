Balrampur News: मंडलीय प्रतियोगिता के लिए 48 खिलाड़ियों का चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:39 PM IST
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बलरामपुर। माध्यमिक खेल समिति की तरफ से बृहस्पतिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के 48 खिलाड़ियों का चयन खेल प्रदर्शन के आधार पर मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद की देखरेख में जिला स्तरीय अंडर–14, अंडर-17 और अंडर-19 क्रिकेट टीम का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। चयन ट्रायल का आयोजन प्रधानाचार्य हेमंत कुमार तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
जनपदीय ट्रायल में अब्दुल्ला, ओंकार, सुमित, शाहबाज, अस्मित पांडेय, भावेश, सचिन मौर्य, रचित शुक्ल, अतुल, अनुज श्रीवास्तव, मनोज,अनुज नाथ, आसिफ व प्रज्ज्वल सहित 48 खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया गया।
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जिला खेल सचिव मो. सुहेल ने बताया चयनित खिलाड़ी मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। 12 व 13 अक्तूबर को गोंडा में मंडलीय क्रिकेट प्रतिभाग का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भुनेश्वर पांडेय, सईद अहमद, मदन लाल, विवेक कुमार, प्रशांत सिंह, अर्पण पांडेय, पंकज पांडेय, उमेश कुमार, नसीम अहमद, नवीन पाल, रश्मि सिंह, अभय शंकर कुरील, उमेश चंद्र, बृजेश और राजकुमार आदि मौजूद रहे।
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जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद की देखरेख में जिला स्तरीय अंडर–14, अंडर-17 और अंडर-19 क्रिकेट टीम का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। चयन ट्रायल का आयोजन प्रधानाचार्य हेमंत कुमार तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
विज्ञापन
जनपदीय ट्रायल में अब्दुल्ला, ओंकार, सुमित, शाहबाज, अस्मित पांडेय, भावेश, सचिन मौर्य, रचित शुक्ल, अतुल, अनुज श्रीवास्तव, मनोज,अनुज नाथ, आसिफ व प्रज्ज्वल सहित 48 खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया गया।
विज्ञापन
जिला खेल सचिव मो. सुहेल ने बताया चयनित खिलाड़ी मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। 12 व 13 अक्तूबर को गोंडा में मंडलीय क्रिकेट प्रतिभाग का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भुनेश्वर पांडेय, सईद अहमद, मदन लाल, विवेक कुमार, प्रशांत सिंह, अर्पण पांडेय, पंकज पांडेय, उमेश कुमार, नसीम अहमद, नवीन पाल, रश्मि सिंह, अभय शंकर कुरील, उमेश चंद्र, बृजेश और राजकुमार आदि मौजूद रहे।