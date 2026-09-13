फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Villagers protest for bridge construction

Balrampur News: पुल निर्माण के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन

Sun, 13 Sep 2026 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Villagers protest for bridge construction
फोटो-19-बलरामपुर मुसहवा नाला पर पुल निर्माण के लिए प्रदर्शन करते  ग्रामीण।-संवाद
ललिया। क्षेत्र के फटवा गांव के पास मुसहवा नाला पर पुल निर्माण की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। समाजसेवी युगल किशोर शुक्ल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नाले में उतरकर मानव श्रृंखला बनाई और प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर जल्द पुल निर्माण शुरू कराने की मांग की गई।
विज्ञापन


ग्रामीणों ने बताया कि कल्पडीह-शेरमरवा मार्ग पर बना पुल बाढ़ में बह गया था। इसके बाद लंबे समय से नया पुल नहीं बन सका है। इससे बरसात के दिनों में लमुईया, शेरमरवा, भजईपुरवा, सतरहिया, कल्पडीह, रामदयालडीह, लक्ष्मनपुर और धर्मपुर समेत कई गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग की। प्रदर्शन में रामशंकर द्विवेदी, रवि यादव, मोनू पांडेय, रमाशंकर मिश्र, घनश्याम यादव, अमरनाथ यादव समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed