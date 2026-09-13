Balrampur News: 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली यात्रा

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विद्यालय परिसर से शुरू हुई यात्रा बैरागी पुरवा, नई बाजार चौक, कलश चौराहा और देवीपाटन रोड से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। रास्ते में लोगों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया।यात्रा के समापन के बाद छात्रों के लिए करीब तीन किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। दौड़ विद्यालय से शुरू होकर भवानियापुर और नेशनल हाईवे स्थित रमवापुर कलश चौराहे से होते हुए विद्यालय परिसर में समाप्त हुई।प्रधानाध्यापक डॉ. डीपी सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। खेल गतिविधियों के माध्यम से उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है।आयोजन के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहीं। स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस पूरी यात्रा के दौरान तैनात रही। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली।