Balrampur News: ट्रक की चपेट में आकर तीन वर्षीय मासूम की मौत

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पचपेड़वा से तुलसीपुर की ओर जा रहा ट्रक रेलवे स्टेशन मोड़ के सामने पहुंचा। इसी दौरान सड़क किनारे खेल रहा वार्ड नंबर 13 निवासी नान बाबू का तीन वर्षीय बेटा अनमोल ट्रक की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल अनमोल को परिजन तत्काल विमला विक्रम अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गैसड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार पांडेय ने पुलिस टीम को सक्रिय करते हुए ट्रक की घेराबंदी कराई। पुलिस ने गैसड़ी पुलिस चौकी के पास ट्रक को रोककर चालक को पकड़ लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।मृतक के पिता नान बाबू गांव-गांव जाकर टिक्की-चाट बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे राज (6), अभय (5) और अनमोल (3) हैं। एक बेटी साक्षी भी है। अनमोल सबसे छोटा होने के कारण परिवार का दुलारा था। नान बाबू के अनुसार, वह रोजाना काम से लौटते थे तो अनमोल घर के सामने उनका इंतजार करता था। पिता को देखते ही वह दौड़कर उनके पास आता था। शनिवार को भी परिवार को यही उम्मीद थी कि अनमोल रोज की तरह पिता के लौटने का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।मासूम की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मां अंकिता बेटे की मौत से बेसुध हो गईं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें विमला विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।प्रभारी निरीक्षक राजकुमार पांडेय ने बताया कि ट्रक और चालक को पकड़ लिया गया है। मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।