Balrampur News: मानक पूरा न होने पर दो स्लीपर बसों का चालान

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बीते दिनों अलग-अलग क्षेत्रों में स्लीपर बसों के हादसे सामने आने के बाद जिले में भी अधिकारियों ने जांच-पड़ताल शुरू की है। एआरटीओ बृजेश के नेतृत्व में टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। ट्रेवेल्स एजेंसियों के यहां पंजीकृत बसों में मानकों की जांच की गई। टीम ने वाहनों के आवश्यक प्रपत्रों, आग से बचाव सहित अन्य मानकों के अनुपालन की पड़ताल की। मानक अधूरे मिलने पर दो स्लीपर बसों का चालान किया गया। एआरटीओ ने बस संचालकों को निर्देश दिया है कि वाहनों का संचालन निर्धारित नियम व सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आगे भी अभियान चलाया जाएगा।

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बलरामपुर। स्लीपर बसों में निर्धारित मानकों की पड़ताल के लिए परिवहन विभाग की तरफ से रविवार को जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दो बसों में मानक अधूरे मिलने पर चालान की कार्रवाई की गई है।