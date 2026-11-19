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बड़हरा खुर्द मजरा गौरियनडीह निवासी सलीम पांच बहनों के इकलौते भाई थे। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसी गांव का फारूक भी परिवार में सबसे बड़े थे। चंद्रापुर चिताई निवासी रहमत मुंबई में मजदूरी करते थे। उसके पीछे पत्नी सबीना बानो, बेटी पापा और बेटा हसनैन हैं। बरदही निवासी गुफरान ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। छपरतलवा निवासी तौफीक भी अपने पीछे मां-पिता, भाई और दो बहनों को छोड़ गए हैं। किसी घर में मां बेटे को याद कर बेसुध हो रही है तो कहीं बच्चों को यह समझाना मुश्किल है कि अब उनके पिता कभी लौटकर नहीं आएंगे। हादसे ने पांच परिवारों की जिंदगी बदल दी।हादसे में मृतक सलीम पांच बहनों के इकलौते भाई थे। पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। मुंबई में मजदूरी करके वे मां और बहनों का पेट पालते थे। एक सप्ताह पहले ही वह घर लौटे थे। परिवार को क्या पता था कि कुछ दिन पहले घर आया बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। बड़हरा खुर्द मजरा गौरियनडीह निवासी सलीम की मौत की खबर मिलते ही मां जैतून बदहवास हो गईं। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार यही कहकर बेसुध हो जा रही हैं कि अब के होई, हमार बुढ़ापे का सहारा चला गवा। सलीम की दो बहनों सायमा और मायरा की शादी हो चुकी है। मृतक की बहन सायमा पति की मौत के बाद मायके में ही रहती हैं। आफरीन, शाहीन और रुखसार अविवाहित हैं। पिता की मौत के बाद सलीम ही परिवार की लाठी थे। उनकी कमाई से घर का खर्च चलता था। अब उनकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है।फारूख की मौत से गहरे सदमे में परिवारइसी गांव के मोहम्मद फारूक की मौत ने भी परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। वह भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। पहली बार कमाने के लिए मुंबई गए थे और छह दिन पहले ही घर आए थे। पिता हैदर अली बैंड-बाजा बजाने का काम करते हैं। परिवार में मां हशमतुनिशा, बहन नगमा और नाजमा तथा भाई सय्यूम, कय्यूम और जय्यूम हैं। परिवार को उम्मीद थी कि फारूक कमाकर घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाएगा, लेकिन हादसे ने उसकी जिंदगी ही छीन ली।शादी की खुशियां मातम में बदलींबलरामपुर। घर में शादी की खुशियां थीं। रिश्तेदार जुटे थे और तीनों युवक भी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। 16 नवंबर को उतरौला के बरदही बाजार से करीब पांच सौ मीटर दूर तेंदुई गांव में शराफत की शादी हुई थी। बुधवार की रात तीनों रिश्तेदार एक ही मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में अक्सीबड़हरा के पास हुए हादसे ने तीनों की जिंदगी छीन ली। हादसे में जान गंवाने वाले रहमत, गुफरान और तौफीक आपस में रिश्तेदार थे। चंद्रापुर चिताई निवासी रहमत शराफत के बहनोई थे। बरदही बाजार निवासी गुफरान उनके ममेरे भाई और छपरतलवा निवासी तौफीक मौसी के बेटे थे। तीनों शादी में शामिल होने के बाद बरदही बाजार से चंद्रापुर की ओर जा रहे थे। रहमत मुंबई में मजदूरी करते थे। उसके परिवार में पत्नी सबीना बानो, बेटी पापा और बेटा हसनैन हैं। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।गुफरान ऑटो चलाकर परिवार का खर्च उठाते थे। वह भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। उसके परिवार में मां-पिता, भाई अल्ताफ और बहनें महनाज व नगमा हैं। वहीं तौफीक अपने पीछे मां-पिता, बहन शहनाज व जैनब और भाई जीशान को छोड़ गए है। शादी में एक साथ शामिल हुए तीनों रिश्तेदारों की मौत से दोनों परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। जिस घर में कुछ दिन पहले शादी की रौनक थी, वहां अब तीन मौतों का गम पसरा है।गांव के 150 घरों में नहीं जला चूल्हा, हर आंख में आंसू- सड़क हादसे में दो युवकों की मौत से गांव में पसरा मातममनीष कौशलश्रीदत्तगंज। गांव में करीब 150 घर हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को किसी घर में चूल्हा नहीं जला। सुबह से ही गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। कहीं मां की चीख सुनाई दे रही थी तो कहीं बहनें अपने भाई को याद कर बिलख रही थीं। बुधवार रात अक्सीबड़हरा के पास हुए सड़क हादसे में गांव के दो युवकों सलीम और मोहम्मद फारूक की मौत ने पूरे गौरियनडीह को गम में डुबो दिया। दोनों गरीब परिवारों से थे। उनके जाने से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।सबसे दर्दनाक हाल पांच बहनों के इकलौते भाई सलीम के परिवार का है। मां जैतून के साथ बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में अब कमाई का कोई मजबूत सहारा नहीं बचा है। इसी गांव के मोहम्मद फारूक की मौत ने भी एक गरीब परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। हादसे ने परिवार का सपना तोड़ दिया। गांव के मो. आलम, मुस्तफा, असगर अली, मो. मुकीम और मो. मुंशी बताते हैं कि दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। लोगों का कहना है कि गांव में ऐसा दुख पहले कभी नहीं देखा। ग्रामीणों के मुताबिक, बृहस्पतिवार को किसी घर में खाना नहीं बना। लोग शोक जताने के लिए पीड़ित परिवारों के घर पहुंचते रहे। लेकिन अपनों को खोने का दर्द इतना गहरा है कि किसी के पास उन्हें समझाने के लिए शब्द नहीं थे। (संवाद)कोहरे में धीमी रफ्तार और सुरक्षित दूरी जरूरी-सर्दियों में कोहरा सड़क हादसों का बड़ा कारण बनता है। दृश्यता कम होने पर सामने से आ रहे वाहन की दूरी और रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में तेज रफ्तार या अचानक ओवरटेक करने की कोशिश जानलेवा हो सकती है। विशेषज्ञ व यूपीडा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी भरत यादव ने बताया कि कोहरे में वाहन चलाते समय कुछ सावधानियां बरतकर हादसों का खतरा कम किया जा सकता है। दोपहिया वाहन चालकों को कोहरे में गति नियंत्रित रखनी चाहिए। सामने और पीछे की लाइट चालू रखें। हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सड़क पर आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए।सवालों के घेरे में हादसे में हुईं पांच मौतेंउतरौला। दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर और पांच लोगों की मौत। हादसे की भयावहता के बीच घटनाक्रम को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि क्या केवल दो बाइकों की भिड़ंत में पांच लोगों की जान जा सकती है। कहीं टक्कर के बाद कोई बड़ा वाहन तो सड़क पर गिरे लोगों को रौंदते हुए नहीं निकल गया। हालांकि, पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर के कारण हुई है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। हालांकि, किसी बड़े वाहन के दुर्घटना में शामिल होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि दोनों घायलों की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उनसे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा सके। उनकी हालत में सुधार होने के बाद उनके बयान लिए जाएंगे।