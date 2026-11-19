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जिले में बनकर तैयार अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन भले ही शुरू नहीं किया गया हो, लेकिन अलग-अलग मदों में लगाकर बजट जारी किया जा रहा है। इससे पूर्व अप्रैल में तीन करोड़ रुपये मिले थे। अब नवंबर में एक बार फिर गैर वेतन मद से तीन करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस बजट का उपयोग संयुक्त जिला चिकित्सालय के ओटी, वार्ड, लैब, इमरजेंसी वार्ड में आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने में लगाया जाएगा।विशेषज्ञों की टीम ने परखी सुविधाओं की गुणवत्ता- मेडिकल कॉलेज में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता परखी जाने लगी है। बीते दिन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से बस्ती मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की टीम को मेडिकल कॉलेज व संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। शासन स्तर से आई टीम में डॉ. अमित कुमार सिंह, डॉ. प्रियंका केसरवानी व डॉ. समीर श्रीवास्तव शामिल रहे। तीन सदस्यों की टीम ने एनएमसी के विभिन्न मानकों की जांच-पड़ताल की। मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए दिसंबर में नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) टीम का निरीक्षण प्रस्तावित है।रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा सर्टिफिकेट- मेडिकल कॉलेज के नोडल प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. तुहिन वशिष्ठ ने बताया कि टीम अपनी जांच रिपोर्ट लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय को देगी। रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय एमबीबीएस कोर्स चालू करने के लिए एफीलिएशन सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। एफीलिएशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एनएमसी में मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा।