Balrampur News: घर लौटने के लिए रोडवेज बसों में सीट की रही मारामारी

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रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की ओर से महिलाओं के साथ एक सहयोगी को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई थी। 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं और उनका एक सहयोगी इस सुविधा का लाभ ले सकते थे। शुक्रवार सुबह से ही डिपो पर यात्रियों की भीड़ जुटने लगी। बसों में क्षमता से अधिक यात्री सवार हुए। कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा।शनिवार को घर लौटने के लिए भी बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ रही। बस नहीं मिलने पर यात्री झारखंडी मंदिर से लेकर बस स्टेशन तक भटकते नजर आए। उतरौला जाने वाली रंजना ने बताया कि वह सुबह 11 बजे से बस का इंतजार कर रही हैं। कर्मचारियों ने साढ़े 12 बजे बस जाने की जानकारी दी। दिल्ली जाने के लिए खड़ी रागिनी ने बताया कि वह 20 मिनट से बस का इंतजार कर रही हैं।वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है।माइक खराब होने से भी परेशान हुए यात्रीरक्षाबंधन के दिन बलरामपुर डिपो के पूछताछ केंद्र का माइक खराब होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। दोपहर तक बसों के आने-जाने की घोषणा नहीं हो सकी। यात्री बार-बार पूछताछ केंद्र पहुंचकर जानकारी लेते रहे। कर्मचारी के अनुसार सुबह से ही माइक खराब था। दोपहर बाद माइक ठीक होने पर एनाउंसमेंट शुरू हो सका, तब तक यात्रियों की संख्या कम हो चुकी थी।