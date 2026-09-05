Balrampur News: आल्हा सुनकर वीर रस में सराबोर हुए श्रोता

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नमक देश का खायव है, जो हाड़ेन मा गायव समाय, नमक हरामी जो तू करवौ, उदन तोर बुरा होय जाय... जैसी पंक्तियों पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाईं और वीरों का उत्साह बढ़ाया।मुख्य अतिथि भाजपा नेता हरिवंश सिंह और मंडल अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आल्हा गायक मंडली को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आल्हा जैसे लोकगायन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शौर्य, स्वाभिमान और लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।कार्यक्रम को सफल बनाने में जगन्नाथ यादव, भाईलाल, बलिराम यादव, रामू यादव और राजन पाल समेत आयोजन समिति के सदस्यों ने सहयोग किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।