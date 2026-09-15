Balrampur News: थारू संग्रहालय में खुली मॉडल कैंटीन, महिला समूह को मिला स्वरोजगार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुरमिला थारू ने बताया कि इससे पहले वह गांव के सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर के रूप में कार्य करती थीं। अब वह कैंटीन में चाय, चाउमीन, टिक्की समेत अन्य खाद्य पदार्थ तैयार कर बेच रही हैं। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में प्रतिदिन करीब एक से डेढ़ हजार पर्यटक आते हैं। हालांकि, परिसर में पहले से एक निजी कैंटीन संचालित होने के कारण उनकी आय फिलहाल अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही है।सहायक विकास अधिकारी (एनआरएलएम) फैज मसूद ने बताया कि मॉडल कैंटीन करीब 80 हजार रुपये की लागत से तैयार की गई है। इसके विस्तार के लिए जिले से दो लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। धनराशि मिलने के बाद कैंटीन में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।उन्होंने बताया कि पचपेड़वा क्षेत्र की रामनगर, रजडेरवा समेत पांच ग्राम पंचायतों की महिलाओं को भी कैंटीन ऑन व्हील और शॉप ऑन व्हील से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।