Balrampur News: 10 हजार दीपों की रोशनी में नहाया सूर्यकुंड, लेजर शो ने जमाया रंग

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कार्यक्रम का शुभारंभ देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी और जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोरखपुर से आए 11 विद्वान पंडितों ने विधि-विधान से सूर्यकुंड की आरती कराई। दीपों की जगमगाहट और शंखध्वनि से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा।इसके बाद 45 मिनट के साउंड एंड लेजर लाइट शो में देवीपाटन मंदिर का इतिहास, नाथ संप्रदाय की तप, त्याग और साधना की परंपरा तथा सिद्ध शक्तिपीठ का धार्मिक महत्व आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। रंग-बिरंगी लेजर किरणों और ध्वनि प्रभावों ने मंदिर की गौरवशाली विरासत को जीवंत कर दिया। श्रद्धालुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रस्तुति की सराहना की।भजन गायिका मधु शर्मा की देवी गीतों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में भक्ति का रंग और गहरा कर दिया। देर रात तक श्रद्धालु दीपों की छटा और लेजर शो का आनंद लेते रहे।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण समिति, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी, विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा, विधायक कैलाश नाथ शुक्ल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।