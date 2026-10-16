Balrampur News: धान खरीद के लिए जिले में 37 क्रय केंद्र स्वीकृत, 13 नए केंद्र बढ़े

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पूर्व में स्वीकृत केंद्रों में खाद्य विभाग के 10, पीसीएफ के पांच, यूपीएसएस के आठ और भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र शामिल है। वहीं, नए स्वीकृत केंद्रों में खाद्य विभाग के तीन, पीसीएफ के पांच और यूपीएसएस के पांच केंद्र शामिल हैं। इस तरह जिले में खाद्य विभाग के 13, पीसीएफ के 10, यूपीएसएस के 13 और भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र स्वीकृत है।बलरामपुर सदर, तुलसीपुर और उतरौला तहसीलों में ये केंद्र संचालित होंगे। नए केंद्रों में बलरामपुर मंडी द्वितीय, बी-पैक्स रामनगर, बलुई बलुहा, लिलवा, सरकहवा, खैरहनिया, गुगौली, प्रेमनगर, तुलसीपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बेलखरी, जमुनीखुर्द, राजपुर बकौली, जैतापुर द्वितीय, पचपेड़वा मंडी द्वितीय, शंकरपुरकला और हुसैनाबाद समेत विभिन्न स्थान शामिल हैं।धान खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए तीनों तहसीलों के एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को धान की तौल, सुरक्षित भंडारण, चावल मिलों तक धान पहुंचाने और कस्टम मिल्ड राइस के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को समय से भुगतान करने पर भी जोर दिया गया है।