फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Six-foot-long python gets caught in a fishing net in the Saryu Canal

Balrampur News: सरयू नहर में मछली के जाल में फंसा छह फीट लंबा अजगर

Fri, 16 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Six-foot-long python gets caught in a fishing net in the Saryu Canal
फोटो-11-बलरामपुर के रेहरा बाजार ​​स्थित सरयू नहर के पास निकला अजगर ।-संवाद
सादुल्लाहनगर। रेहरा बाजार विकासखंड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सरयू नहर में मछली पकड़ने के जाल में करीब छह फीट लंबा अजगर फंस गया। ग्राम पंचायत नथईपुर कुंवर के मजरा नीसकपुरवा के पास इटवा रजवाहा खंड-दो में अजगर मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।
विज्ञापन


ग्रामीण जुबेर, साहब राम और झिंकन सुबह नहर में लगाए गए जाल को देखने पहुंचे थे। जाल खींचने पर उसमें मछलियों के बजाय विशाल अजगर फंसा मिला। फुफकारते अजगर को देखकर मछुआरे घबरा गए और शोर मचाने लगे। इसकी जानकारी फैलते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।
विज्ञापन

सूचना पर ग्राम प्रधान आज्ञाराम वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से सावधानीपूर्वक अजगर को जाल से निकलवाया और वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि नहर किनारे घनी झाड़ियों में अक्सर जंगली जीव दिखाई देते हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वन क्षेत्राधिकारी शिव प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed