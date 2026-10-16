Balrampur News: सरयू नहर में मछली के जाल में फंसा छह फीट लंबा अजगर

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ग्रामीण जुबेर, साहब राम और झिंकन सुबह नहर में लगाए गए जाल को देखने पहुंचे थे। जाल खींचने पर उसमें मछलियों के बजाय विशाल अजगर फंसा मिला। फुफकारते अजगर को देखकर मछुआरे घबरा गए और शोर मचाने लगे। इसकी जानकारी फैलते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।सूचना पर ग्राम प्रधान आज्ञाराम वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से सावधानीपूर्वक अजगर को जाल से निकलवाया और वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि नहर किनारे घनी झाड़ियों में अक्सर जंगली जीव दिखाई देते हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी रहती है।वन क्षेत्राधिकारी शिव प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया।