Balrampur News: जनगणना के लिए बनेंगे 4770 ब्लॉक, 5906 कार्मिकों को मिलेगा प्रशिक्षण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रशिक्षण का पहला बैच 26 से 28 अक्तूबर तक प्रस्तावित है। तहसील मुख्यालयों पर होने वाले प्रशिक्षण में कार्मिकों को गणना ब्लॉक, आंकड़ों के संकलन और निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। डीएम ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि जनगणना के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।16 नवंबर से स्व-गणना, दिसंबर में घर-घर जाएंगे प्रगणकजनगणना की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड चलेगा। इस दौरान संकलित विवरणों का दोबारा सत्यापन कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी परिवार या क्षेत्र गणना से छूटने न पाए। आंकड़ों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। साथ ही, जनगणना कार्य की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए। डीएम ने जनपदवासियों से स्व-गणना में भाग लेने और घर पहुंचने वाले प्रगणकों को सही एवं पूरी जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।