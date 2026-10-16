Balrampur News: जनगणना के लिए बनेंगे 4770 ब्लॉक, 5906 कार्मिकों को मिलेगा प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:27 PM IST
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बलरामपुर। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। जिले में जनगणना के लिए करीब 4770 गणना ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इनमें जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए 5248 प्रगणकों और 658 सुपरवाइजरों समेत कुल 5906 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीएम ने सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण 15 नवंबर से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशिक्षण का पहला बैच 26 से 28 अक्तूबर तक प्रस्तावित है। तहसील मुख्यालयों पर होने वाले प्रशिक्षण में कार्मिकों को गणना ब्लॉक, आंकड़ों के संकलन और निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। डीएम ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि जनगणना के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
16 नवंबर से स्व-गणना, दिसंबर में घर-घर जाएंगे प्रगणक
जनगणना की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड चलेगा। इस दौरान संकलित विवरणों का दोबारा सत्यापन कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
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डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी परिवार या क्षेत्र गणना से छूटने न पाए। आंकड़ों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। साथ ही, जनगणना कार्य की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए। डीएम ने जनपदवासियों से स्व-गणना में भाग लेने और घर पहुंचने वाले प्रगणकों को सही एवं पूरी जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।
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प्रशिक्षण का पहला बैच 26 से 28 अक्तूबर तक प्रस्तावित है। तहसील मुख्यालयों पर होने वाले प्रशिक्षण में कार्मिकों को गणना ब्लॉक, आंकड़ों के संकलन और निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। डीएम ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि जनगणना के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
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16 नवंबर से स्व-गणना, दिसंबर में घर-घर जाएंगे प्रगणक
जनगणना की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड चलेगा। इस दौरान संकलित विवरणों का दोबारा सत्यापन कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
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डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी परिवार या क्षेत्र गणना से छूटने न पाए। आंकड़ों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। साथ ही, जनगणना कार्य की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए। डीएम ने जनपदवासियों से स्व-गणना में भाग लेने और घर पहुंचने वाले प्रगणकों को सही एवं पूरी जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।