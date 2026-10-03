Balrampur News: गायत्री महायज्ञ में विद्यार्थियों ने लिया सामूहिक संकल्प

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प्रभारी प्राचार्य प्रो. वीणा सिंह ने कहाकि सामूहिक यज्ञ और प्रार्थना से आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच तथा मानसिक संबल को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक रूप से किए गए धार्मिक अनुष्ठान लोगों में आपसी सहयोग और सौहार्द की भावना को मजबूत करते हैं। महायज्ञ में छात्राओं ने सहभागिता करते हुए सामूहिक रूप से विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए आहुति अर्पित की। हॉस्टल की वार्डेन डॉ. हेमा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सह वार्डेन डॉ. वंदना सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर डॉ. स्वदेश भट्ट, राजर्षि त्रिपाठी, सीमा पांडेय, शुभी, यशिका, शगुन, सोनाली, लक्ष्मी और कुसुम सहित अन्य मौजूद रहे।

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बलरामपुर। एमएलके महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार की शाम गायत्री शक्ति पीठ बलरामपुर की तरफ से महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ के जरिए विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया।