Balrampur News: 10 दिन से बिजली संकट झेल रहे ग्रामीण, विभाग के खिलाफ प्रदर्शन

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तुलसीपुर क्षेत्र के महराजगंज तराई और हरैया सतघरवा के संबंधित गांवों में शनिवार को भी बिजली नहीं आई। ग्राम लोहेपनिया में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन्हें अब तक बदला नहीं गया है। इससे गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। करीब 10 दिनों से बिजली नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उपभोक्ता ओम प्रकाश, गोपाल, महावीर, ठेकेदार, टीकम, कल्लूमन और बुधराम ने बताया कि उनके गांव में तुलसीपुर विद्युत उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति होती है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए ग्रामीण कई बार विद्युत उपकेंद्र पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। लगातार बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों में विभाग के प्रति नाराजगी है।उधर, सादुल्लाहनगर कस्बे के अहिरौला में भी विद्युत लाइन, पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति ठप है। करीब आठ दिनों से क्षेत्र में अंधेरा छाया हुआ है। शनिवार को नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की।ग्रामीण विजय, शिवम, रमेश, मुकेश, कल्लू, उमेश, दिनेश, जमाल, रोहित, दिनेश, महेश, रूपक, रमन, उस्मान और राम चंद्र ने बताया कि आंधी-बारिश के दौरान अहिरौला में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए थे। इसके बाद से आपूर्ति बाधित है। एसडीओ रेहरा बाजार एसएन सिंह ने बताया कि मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।