Balrampur News: मां के दरबार की तैयारी, बाजार में जुटने लगी पूजन सामग्री

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नवरात्र के दौरान नारियल, चुनरी, कलश, दीपक, अगरबत्ती और आरती की थाल समेत अन्य पूजन सामग्री की खूब बिक्री होती है। इसे देखते हुए दुकानदारों ने विभिन्न प्रकार और कीमतों की सामग्री मंगानी शुरू कर दी है। ग्राहकों की जरूरत के अनुसार कम से लेकर अधिक कीमत तक की पूजन सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी है। घरों और मंदिरों की सजावट के लिए झालर, फूल-माला और अन्य सजावटी सामान भी बाजार में पहुंचने लगा है।दुकानदारों का कहना है कि पर्व नजदीक आने के साथ खरीदारी में और तेजी आएगी। व्यापारी लकी गुप्ता ने बताया कि नवरात्र में खरीदारी बढ़ने से बाजार में रौनक आ जाती है। पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ पूजन सामग्रियों के दाम बढ़ने की संभावना है। इसके बावजूद बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है।दुकानदार रवि ने बताया कि ग्राहकों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग रेंज में पूजन सामग्री मंगाई गई है। नवरात्र के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर बिक्री होने की उम्मीद है। इससे छोटे दुकानदारों और पूजन सामग्री के कारोबार से जुड़े लोगों को भी आय के बेहतर अवसर मिलेंगे।