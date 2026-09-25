Balrampur News: विकसित भारत की संकल्पना पर विद्यार्थियों ने रखे विचार

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महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन देते हुए ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, देवीपाटन मंडल प्रो. पवन कुमार मौर्य ने सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी।निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। इसमें स्वस्तिक शर्मा ने प्रथम, काव्या गुप्ता ने द्वितीय और प्रमिला यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।इस अवसर पर मुख्य नियंता प्रो. वीना सिंह, प्रो. रेखा विश्वकर्मा, प्रो. तबस्सुम फरखी, प्रो. विमल प्रकाश वर्मा, प्रो. दिनेश कुमार मौर्य, डॉ. प्रखर त्रिपाठी, डॉ. अजहरुद्दीन, डॉ. अनामिका सिंह, डॉ. लवकुश पांडेय, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. अनुज सिंह, डॉ. विनीत कुमार व डॉ. श्रीकृष्ण त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे।