Balrampur News: कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएम ने किया सम्मानित

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20 से 23 सितंबर के बीच सहारनपुर में माध्यमिक विद्यालयों की प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें जिले के चार खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। अंडर-14 बालिका वर्ग के 36 किलो भार वर्ग में संध्या यादव और 40 किलो भार वर्ग में ममता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह अंडर-17 बालक वर्ग के 40 किलो भार वर्ग में समर और 50 किलो भार वर्ग में यशराज जायसवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।प्रदेश स्तर पर जिले का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धि पर माध्यमिक व क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों ने खुशी जताई। कलेक्ट्रेट में आयोजित सम्मान समारोह में डीएम ने चारों विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। डीएम ने कहा कि विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलों में भी प्रतिभाग करना चाहिए। उन्होंने चारों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए जूडो प्रशिक्षक विजय शंकर पांडेय के परिश्रम की भी सराहना की।