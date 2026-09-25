संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाएं : मौर्य
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 11:16 PM IST
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बलरामपुर। भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रभारी एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजकिशोर मौर्य शुक्रवार को जिले में पहुंचे। पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की गतिविधियों और सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी के अभियानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा।
जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्र समेत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी का स्वागत किया। बैठक में सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। जिला प्रभारी ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए।
बैठक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद गंगवार, क्षेत्रीय मंत्री विजय कुमार भुर्जी, जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. आरती तिवारी, सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी, मनोज तिवारी, पंकज सिंह, चेयरमैन प्रिंस वर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी, आद्या सिंह पिंकी, बंदना पासवान, दयाराम प्रजापति, जिला महामंत्री डॉ. अजय सिंह पिंकू, बिंदू विश्वकर्मा, ललिता तिवारी, अक्षय शुक्ल, डीपी सिंह बैस आदि मौजूद रहे।
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जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्र समेत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी का स्वागत किया। बैठक में सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। जिला प्रभारी ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए।
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बैठक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद गंगवार, क्षेत्रीय मंत्री विजय कुमार भुर्जी, जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. आरती तिवारी, सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी, मनोज तिवारी, पंकज सिंह, चेयरमैन प्रिंस वर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी, आद्या सिंह पिंकी, बंदना पासवान, दयाराम प्रजापति, जिला महामंत्री डॉ. अजय सिंह पिंकू, बिंदू विश्वकर्मा, ललिता तिवारी, अक्षय शुक्ल, डीपी सिंह बैस आदि मौजूद रहे।
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