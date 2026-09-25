Balrampur News: पीएम श्री स्कूल में बनेगा मैथ्स-साइंस गार्डेन

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महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पीएमश्री विद्यालय का चयन कर गार्डेन तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय परिसर में बच्चों की पहुंच और सुविधा को ध्यान में रखते हुए गणित व विज्ञान से संबंधित मॉडल, उपकरण और प्रयोगात्मक गतिविधियों के लिए सामग्री स्थापित की जाएगी। गार्डेन में ड्रोन, सोलर सिस्टम मॉडल, ट्रैफिक टॉवर ट्री, डायरेक्शन टॉवर ट्री, डिस्टेंस मीटर मॉडल, एसएसएलवी और एआर सोलर सिस्टम चार्ट समेत करीब 16 तरह के मॉडल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से विद्यार्थी विज्ञान के सिद्धांतों और गणितीय अवधारणाओं को देखकर और प्रयोग करके समझ सकेंगे। संबंधित विद्यालय के साथ आसपास के अन्य परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी गार्डेन का भ्रमण कराया जाएगा।कार्य की निगरानी के लिए जिला स्तर पर गठित होगी समितिमॉडल और उपकरणों की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। कार्य की निगरानी के लिए जिला स्तर पर समिति गठित होगी। इसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य-सचिव, विज्ञान विषय के एक शिक्षक और रोबोटिक्स या साइंस इनोवेशन से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य होंगे। समिति विद्यालय के चयन के साथ गार्डेन की प्रारंभिक एवं तकनीकी स्वीकृति, जेम पोर्टल से खरीद, निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करेगी।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत जिले के एक पीएमश्री विद्यालय में मैथ्स-साइंस गार्डेन का निर्माण होना है। शासन की गाइडलाइन और मानकों के अनुसार इसके लिए जल्द ही विद्यालय का चयन किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।