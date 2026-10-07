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Balrampur News: आकांक्षी ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष सचिव ने की सराहना

Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST
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Special Secretary for Health Services praises efforts in Aspirational Block
फोटो-37-बलरामपुर के सीएचसी श्रीदत्तगंज का निरीक्षण करते विशेष सचिव ।-स्रोत : विभाग
श्रीदत्तगंज। आकांक्षी ब्लॉक में विकास कार्यों की हकीकत परखने दो दिवसीय भ्रमण पर आए खेल विभाग के विशेष सचिव कुमार विनीत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) श्रीदत्तगंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, लैब और लेबर रूम की व्यवस्थाएं देखीं। साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलने पर उन्होंने संतोष जताया।
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विशेष सचिव ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद प्रकाश त्रिपाठी के कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएचसी में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। संवाद
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शासन की ओर से आकांक्षी ब्लॉक श्रीदत्तगंज के लिए नामित विशेष सचिव कुमार विनीत ने भ्रमण के दौरान ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कराए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और जमीनी स्थिति की जानकारी ली।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के सहारे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है।
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