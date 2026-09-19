फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Sir! I am unable to get a gas cylinder even after receiving an Ujjwala connection

Balrampur News: साहब! उज्ज्वला कनेक्शन के बाद भी नहीं मिल पा रहा गैस सिलिंडर

Sat, 19 Sep 2026 10:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 10:38 PM IST
विज्ञापन
Sir! I am unable to get a gas cylinder even after receiving an Ujjwala connection
फोटो-17-बलरामपुर के उतरौला तहसील में ​शिकायत सुनते डीएम व एसपी ।-स्रोत : विभाग
उतरौला। साहब! उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन अभी तक सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है। एजेंसी के कई चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। शनिवार को तहसील उतरौला में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मंगल प्रसाद वर्मा ने यह शिकायत डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह के सामने रखी। डीएम और एसपी ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
विज्ञापन




इसी तरह बनगवा निवासी रहीमुन्निशा ने खतौनी में अंश कम दर्ज होने की शिकायत हलका लेखपाल मनोज यादव के खिलाफ की। उन्होंने बताया कि उन्होंने छह बिस्वा भूमि खरीदी है, लेकिन खतौनी में उनका अपेक्षित अंश दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में तहसील दिवस में शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
विज्ञापन




वहीं, महिली मलंगाडीह निवासी नसीम अहमद ने गाटा संख्या 252 पर पुराने रास्ते से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। उन्होंने पुराने रास्ते पर कब्जा किए जाने की शिकायत की।
विज्ञापन
विज्ञापन




समाधान दिवस में कुल 53 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें तीन का मौके पर निस्तारण किया गया। समाधान दिवस के बाद डीएम ने तहसील उतरौला का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार न्यायालय में लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की। इसके अलावा आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाणपत्र, आवास एवं कृषि भूमि आवंटन तथा जनगणना की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed