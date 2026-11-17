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कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहराइच सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने समाज के लोगों से एकजुट होकर सामाजिक और शैक्षिक विकास में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रीय संयोजक अटल गुप्ता और कपिल जायसवाल ने समाज की एकता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। सदर विधायक पल्टूराम ने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि सामाजिक आयोजन आपसी भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देने का माध्यम हैं। ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि एडवोकेट इंद्रभूषण जायसवाल ने संगठन की स्थापना और उसके वर्तमान स्वरूप की जानकारी दी। समारोह की अध्यक्षता रामतीरथ जायसवाल (दास बाबू) ने की।समारोह में बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती समेत विभिन्न जिलों से आए समाज के लोगों ने सहभागिता की। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहीं। इन प्रस्तुतियों का संयोजन आशुतोष जायसवाल और अंशु जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनीष कुमार जायसवाल और राजन जायसवाल ने किया, जबकि आयोजन का संयोजन सभासद आनंद किशोर जायसवाल ने किया।आयोजन को सफल बनाने में जिला कोषाध्यक्ष प्रमेश जायसवाल, जिला महामंत्री रामकुमार जायसवाल, नगर अध्यक्ष अवधेश जायसवाल, सुनील जायसवाल और बीडी जायसवाल ने योगदान दिया। अंत में जिलाध्यक्ष बद्री प्रसाद जायसवाल ने सभी अतिथियों और सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।