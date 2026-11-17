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गोण्डा स्थित शिविर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान खोड़ारे थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी दिव्यांग बुजुर्ग काशीराम वर्मा ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के सुनील और उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी कृषि योग्य भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। भूमि का सीमांकन भी पहले कराया जा चुका है। इसके बावजूद जब वह खेत में फसल की बुवाई करने जाते हैं तो विपक्षी लाठी-डंडों से पिटाई करने की धमकी देते हैं। इस कारण वह अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं।डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित के अधिवक्ता से फोन पर बात कर मामले में संवेदनशीलता के साथ पैरवी करने और प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भरोसा दिया।