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अयोध्या परिक्रमा को लेकर बलरामपुर डिपो से पहले ही 10 स्पेशल बसें चलाने की योजना बनाई गई थी। सामान्य दिनों में चार बसें अयोध्या जाती हैं। मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से अव्यवस्था देखने को मिली। एक के बाद एक बसें अयोध्या भेजी गईं, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई। दोपहर एक बजे तक अयोध्या के लिए 18 बसें भेजी जा चुकी थीं। इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु बस स्टेशन पर मौजूद थे। बस में सवार होने के लिए श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई श्रद्धालु आपातकालीन दरवाजे और खिड़कियों से बस में चढ़ते नजर आए।गौरा चौराहा की कंचन, ममता, पतझी के राम किशोर, बाबादीन और मंगरे प्रसाद ने बताया कि वे सुबह 10 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं। कई बसें जा चुकी हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण उन्हें सीट नहीं मिल सकी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि भोर से ही श्रद्धालु अयोध्या जाने के लिए पहुंचने लगे थे। दोपहर एक बजे तक 18 बसें भेजी जा चुकी थीं। जिले से करीब पांच हजार श्रद्धालु अयोध्या गए हैं।आस्था के आगे झुकी थकान, बुजुर्गों में दिखा उत्साह14 कोसी अयोध्या परिक्रमा में शामिल होने के लिए बुजुर्ग श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। भोर से ही 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष सिर पर गठरी लादकर बस पकड़ने के लिए रोडवेज स्टेशन पहुंचे।पतझी के पतिराम ने बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से अयोध्या परिक्रमा में शामिल होने जा रहे हैं। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से अयोध्या जाने का उत्साह और बढ़ गया है। देवरिया के रामदीन यादव और सहजराम भी रोडवेज स्टेशन पर बस में सवार होने के लिए भटकते नजर आए। उन्होंने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से लगातार अयोध्या परिक्रमा में शामिल होने जा रहे हैं।रूट बदलने से 21 रुपये बढ़ा किरायाबलरामपुर से गोंडा जाने वाली बसों का रूट बदल दिया गया है। गोंडा मार्ग स्थित महराजगंज में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के कारण बसों का आवागमन रोक दिया गया है। ऐसे में बलरामपुर से अयोध्या के लिए बसों का संचालन उतरौला के रास्ते किया जा रहा है। रूट बदलने से बसों के किराये में 21 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। पहले बलरामपुर से गोंडा होते हुए अयोध्या तक का किराया 131 रुपये था, जबकि अब उतरौला के रास्ते बलरामपुर से अयोध्या तक का किराया 152 रुपये हो गया है।