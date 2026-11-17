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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए सभी पात्र नागरिकों के नाम इसमें शामिल कराना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने पर जोर दिया।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरें निर्धारित फॉर्ममतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने या अपात्र नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता आदि में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन बीएलओ, तहसील, निर्वाचन कार्यालय अथवा एप और मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है।बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप केला, एसडीएम सदर मनोज कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।