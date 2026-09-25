Balrampur News: ट्रेड शो में जिले के चार उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 11:06 PM IST
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बलरामपुर। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में जिले के चार उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में जिले के एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), हस्तशिल्प और युवा उद्यमिता से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। ट्रेड शो के माध्यम से उद्यमियों को नए खरीदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारोबारी समूहों से संपर्क का अवसर मिल रहा है।
ओडीओपी के तहत ओम प्रकाश की बालाजी चाट की ओर से बलरामपुर की घमंजा चाट का प्रदर्शन किया गया है। वहीं, अरविंद गुप्ता की मेसर्स श्रीराम मिष्ठान भंडार की ओर से नारियल की बर्फी और कलाकंद प्रदर्शित किए गए हैं। इनके माध्यम से जिले के पारंपरिक खाद्य उत्पादों को दूसरे बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
एमएसएमई के महिला एवं युवा उद्यमी वर्ग में भानमती ने मूंज क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडबैग समेत अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का स्टॉल लगाया है। वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत इरम जावेद आयुर्वेदिक हेयर ऑयल समेत अन्य उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। ट्रेड शो में सहभागिता से उद्यमियों को उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के साथ संभावित खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल रहा है।
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जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि ट्रेड शो से स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने और उद्यमियों के कारोबार का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक व्यंजनों और हस्तशिल्प को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है। ट्रेड शो जैसे आयोजनों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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ओडीओपी के तहत ओम प्रकाश की बालाजी चाट की ओर से बलरामपुर की घमंजा चाट का प्रदर्शन किया गया है। वहीं, अरविंद गुप्ता की मेसर्स श्रीराम मिष्ठान भंडार की ओर से नारियल की बर्फी और कलाकंद प्रदर्शित किए गए हैं। इनके माध्यम से जिले के पारंपरिक खाद्य उत्पादों को दूसरे बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
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एमएसएमई के महिला एवं युवा उद्यमी वर्ग में भानमती ने मूंज क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडबैग समेत अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का स्टॉल लगाया है। वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत इरम जावेद आयुर्वेदिक हेयर ऑयल समेत अन्य उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। ट्रेड शो में सहभागिता से उद्यमियों को उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के साथ संभावित खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल रहा है।
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जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि ट्रेड शो से स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने और उद्यमियों के कारोबार का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक व्यंजनों और हस्तशिल्प को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है। ट्रेड शो जैसे आयोजनों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।