Balrampur News: पगचिह्नों की जांच के बाद पिंजरा लगाने की तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 10:59 PM IST
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ललिया। क्षेत्र के रामनगर, छितौनी और कपौवा गांवों में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को बनकटवा रेंज की टीम ने प्रभावित गांवों के आसपास मिले तेंदुए के पगचिह्नों की जांच की और उसके आवागमन वाले स्थानों को चिह्नित किया। इन स्थानों पर पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है।
क्षेत्रीय वनाधिकारी शत्रोहन लाल ने बताया कि रामनगर गांव के पास पहले ही पिंजरा लगाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य चिह्नित स्थानों पर भी जल्द पिंजरे लगाए जाएंगे। तेंदुए को पिंजरे की ओर आकर्षित करने के लिए उसमें नियमित रूप से बकरा बांधा जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है।
वन विभाग की टीम प्रभावित गांवों में लगातार गश्त कर रही है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास न जाएं और न ही उसे पकड़ने या खदेड़ने का प्रयास करें। ग्रामीण तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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क्षेत्रीय वनाधिकारी शत्रोहन लाल ने बताया कि रामनगर गांव के पास पहले ही पिंजरा लगाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य चिह्नित स्थानों पर भी जल्द पिंजरे लगाए जाएंगे। तेंदुए को पिंजरे की ओर आकर्षित करने के लिए उसमें नियमित रूप से बकरा बांधा जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है।
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वन विभाग की टीम प्रभावित गांवों में लगातार गश्त कर रही है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास न जाएं और न ही उसे पकड़ने या खदेड़ने का प्रयास करें। ग्रामीण तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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