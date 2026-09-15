Balrampur News: खेत में पानी लगाते चाचा-भतीजे पर गिरी बिजली, चाचा की मौत

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मदनगरी गांव के पास कैमा नाले के समीप सोमवार सुबह करीब नौ बजे 40 वर्षीय धनीराम अपने भतीजे शिवा साहू के साथ खेत में पानी लगाने गए थे। दोनों खेत में काम कर रहे थे। मृतक के छोटे भाई पुत्तन साहू ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली सीधे चाचा-भतीजे पर गिर पड़ी। हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. सुजीत ने बताया कि धनीराम की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। शिवा साहू को उपचार दिया गया और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।हादसे की खबर मिलते ही धनीराम के परिवार में कोहराम मच गया। गांव के लोग भी अस्पताल और मृतक के घर पहुंचने लगे। ग्रामीणों के मुताबिक धनीराम खेती-किसानी कर परिवार की जिम्मेदारियां संभालते थे। अचानक हुए हादसे से परिवार को गहरा सदमा लगा है।संतान नहीं थी, भतीजे के साथ खेत पहुंचे थे धनीरामधनीराम के दूसरे भतीजे आनंद ने बताया कि धनीराम का विवाह 21 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका भतीजों से खास लगाव था। सोमवार को भी वह अपने 20 वर्षीय भतीजे शिवा के साथ खेत में पानी लगाने गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटे बाद हुआ हादसा परिवार की खुशियां छीन लेगा।धनीराम का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। जिस भतीजे के साथ वह खेत गए थे, वही घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती था। घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है।रिपोर्ट तैयार, आर्थिक सहायता मिलेगीउपजिलाधिकारी तुलसीपुर हेमंत गुप्त ने बताया कि बिजली गिरने से हुई मौत के मामले में राजस्व टीम ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। आपदा राहत योजना के तहत पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने लोगों से बादल आने के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।