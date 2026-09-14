Balrampur News: चार प्रमुख स्थलों के सुंदरीकरण पर खर्च होंगे 1.58 करोड़

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गर्ल्स इंटर कॉलेज चौराहे के सुंदरीकरण पर 56 लाख 14 हजार 186 रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां सीसी रोड, प्लेटफॉर्म, विद्युत व्यवस्था और रेलिंग समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। वहीं, मेजर चौराहे के सुंदरीकरण के लिए 32 लाख 88 हजार 399 रुपये का प्रावधान किया गया है।इसी क्रम में घासमंडी तिराहे के सुंदरीकरण पर 36 लाख 98 हजार 244 रुपये तथा वार्ड भगवतीगंज उत्तरी स्थित सुआंव पुलिया के सुंदरीकरण पर 32 लाख 34 हजार 252 रुपये खर्च किए जाएंगे।नगर पालिका के अधिशासी अभियंता लालचंद्र मौर्य ने बताया कि प्रस्तावित कार्यों में सड़क, प्लेटफॉर्म, विद्युत व्यवस्था और रेलिंग समेत आवश्यक सुंदरीकरण के कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के पूरा होने से प्रमुख चौराहों और तिराहों का स्वरूप बेहतर होगा और नगर की सुंदरता बढ़ेगी।