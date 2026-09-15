Balrampur News: पंचायत सहायकों के प्रदर्शन से 609 ग्राम पंचायतों में कामकाज ठप

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बड़ी संख्या में पंचायत सहायकों के अनुपस्थित रहने से ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले जरूरी कार्य प्रभावित हुए। विभिन्न कार्यों के लिए पंचायत कार्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें जरूरी काम के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े।पंचायत सहायकों की अनुपस्थिति का असर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने, परिवार रजिस्टर से संबंधित कार्य, ऑनलाइन आवेदन और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों पर पड़ रहा है। पंचायत स्तर पर होने वाले अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित हुए हैं।पंचायत सहायकों की गैरहाजिरी को लेकर खंड विकास अधिकारियों की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनुपस्थित पंचायत सहायकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। साथ ही अधिकारियों ने पंचायत सहायकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक सचान ने बताया कि अनुपस्थित पंचायत सहायकों को संबंधित खंड विकास अधिकारियों की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं। पंचायतों में जरूरी कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।