Balrampur News: उतरौला में 16 घंटे गुल रही बिजली

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उतरौला नगर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को हल्की हवा के साथ बारिश शुरू हुई। इसके बाद रात करीब नौ बजे बिजली आपूर्ति बंद हो गई। रातभर उपभोक्ता बिजली आने का इंतजार करते रहे, लेकिन आपूर्ति बहाल नहीं हुई। उपभोक्ताओं की शिकायत और उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।उपभोक्ता विनोद, रवि गुप्त, संतोष गुप्त, सुमित कुमार, नसीम अहमद और नसीर शाह ने बताया कि उतरौला तहसील क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बदहाल है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ध्यान न देने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। 16 घंटे की बिजली कटौती के कारण इन्वर्टर बंद हो गया। मोबाइल फोन चार्ज न होने से भी दिक्कत हुई। विद्युत मोटर नहीं चलने से पानी की समस्या रही। इससे सुबह बच्चों को स्कूल भेजने में भी परेशानी हुई।10 से अधिक गांवों में लो वोल्टेज की समस्यामहराजगंज तराई। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। महराजगंज तराई और तुलसीपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 10 से अधिक गांवों में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। उपभोक्ता आकाश, अमित, श्रीनिवास, महेंद्र, अब्दुल्ला, संतोष, राजकुमार, राजन, मकसूद, अजीम, प्रेमजी और राजू यादव ने बताया कि साहेबनगर, शांतिनगर, लैबुड्डी, बनकटवा, सुगानगर, पूरेछिटन, लहेरी, विजयीडीह, लोनियनपुरवा, रामगढ़ मैटहवा, महराजगंज तराई, हरिहरनगर, कौवापुर और परसपुर बदलपुर गांवों में एक फेज से बिजली आपूर्ति होने के कारण लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के लिए अधिकारियों को फोन करने पर कॉल रिसीव नहीं होती।