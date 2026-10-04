Balrampur News: पेरा पुल का एप्रोच बना खतरा, मरम्मत की मांग

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ग्रामीण संतोष मौर्य, विरंजन जायसवाल, छेदी यादव, सुरजीत यादव और दिलीप विश्वकर्मा ने बताया कि बारिश का पानी गड्ढों के रास्ते सड़क के नीचे पहुंच रहा है। इससे एप्रोच मार्ग की मिट्टी कट रही है और सड़क अंदर से खोखली होती जा रही है। कई स्थानों पर दरारें भी पड़ गई हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो एप्रोच मार्ग का बड़ा हिस्सा पेरा नाले में समा सकता है।यह पुल क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है। इससे प्रतिदिन सैकड़ों किसान, छात्र-छात्राएं और अन्य लोग आवागमन करते हैं। सड़क की बदहाली के कारण भारी वाहनों के साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभाग ने मरम्मत के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर एप्रोच मार्ग की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।