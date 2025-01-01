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गोष्ठी में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों, नियमित उपस्थिति, अनुशासन, स्वच्छता और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवदत्त ने अभिभावकों को बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर की जानकारी दी। साथ ही उन्हें घर पर नियमित अध्ययन कराने, पठन-पाठन का अभ्यास करवाने और शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया।सहायक अध्यापक देवेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव विद्यालय और परिवार के साझा प्रयासों से मजबूत होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, तार्किक क्षमता और जीवनोपयोगी कौशल विकसित करना भी है। उन्होंने अभिभावकों से प्रतिदिन बच्चों के साथ समय बिताने, उनकी पढ़ाई में रुचि लेने और छोटी-छोटी उपलब्धियों पर उनका उत्साहवर्धन करने की अपील की।प्रधानाध्यापक शिवदत्त ने कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति, अनुशासन और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अभिभावकों से विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सहयोग करने का आह्वान किया।