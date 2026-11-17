विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोष्ठी में मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार, महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही ''एक युद्ध नशे के विरुद्ध'' अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को प्रचलित कानूनों, न्यायालय के निर्णयों एवं शासनादेशों की जानकारी देते हुए उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।एएसपी ने सभी थानों की मिशन शक्ति टीमों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराएं। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दें।कार्यशाला में स्वास्थ्य, अभियोजन, विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा, एसएसबी, समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम विभाग, किशोर न्याय बोर्ड, आरपीएफ, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं मिशन शक्ति प्रभारी शामिल हुए।