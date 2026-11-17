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जापान में 15 से 24 नवंबर तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन विकास की आधुनिक अवधारणाओं, बेहतर प्रबंधन और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की तकनीकों से अधिकारियों को परिचित कराना है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम भारत-जापान सहयोग से संचालित पर्यटन विकास परियोजना के दूसरे चरण का हिस्सा है।पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोरप्रशिक्षण के दौरान पर्यटन स्थलों का व्यवस्थित विकास, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने जैसे विषयों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जापान में अपनाई जा रही पर्यटन प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों को समझने का अवसर मिल रहा है।बलरामपुर में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएंबलरामपुर धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहां मां पाटेश्वरी देवीपाटन मंदिर, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य और अन्य धार्मिक स्थलों में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, धार्मिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन और स्थानीय उत्पादों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार एवं कारोबार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में जापान से प्राप्त अनुभव जिले की पर्यटन विकास योजनाओं को नई दिशा दे सकते हैं।अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण में बलरामपुर को पहचानचयनित 25 अधिकारियों में डॉ. विपिन कुमार जैन के अलावा झारखंड के दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, मध्य प्रदेश के डिंडौरी की कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, चांदनी चंद्रण, अखिल पिलानी, तेंजिंग दोरर्जी भुटिया और योगेश कुंभेकर सहित विभिन्न राज्यों के अधिकारी शामिल हैं।