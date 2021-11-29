विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, मुरहा निवासी संदीप कुमार शुक्ला की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के दूबेपुरवा गांव निवासी निर्मला (22) से हुई थी। संदीप बाहर रहकर काम करता है। दीपावली पर घर आने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराकर घर लाया था।सोमवार को निर्मला ने घर में छत की कुंडी के सहारे साड़ी से फंदा लगा लिया। इसकी जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतका के भाई रेवती रमण की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ ललिया डीके श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।