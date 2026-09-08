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Balrampur News: लोक अदालत के लिए न्याय रथ रवाना, गांव-गांव पहुंचेगा समाधान का संदेश

Tue, 08 Sep 2026 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:05 PM IST
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Nyaya Rath' flagged off for Lok Adalat; message of resolution to reach every village
फोटो-9-बलरामपुर के दीवानी न्यायालय से वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते जिला जज व अन्य ।-स्रोत
बलरामपुर। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्याय रथ और प्रचार वाहन रवाना किए गए। जिला न्यायालय परिसर से जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्कर्ष चतुर्वेदी तथा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं अपर जिला जज सुमित प्रेमी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।
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न्याय रथ और प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि, प्रक्रिया और इसके लाभों की जानकारी देंगे। साथ ही लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
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जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के त्वरित, सुलभ और कम खर्च में समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने आमजन से लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यशपाल वर्मा ने बताया कि प्रचार वाहन के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग और अंतिम व्यक्ति तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाई जाएगी। उन्होंने लोगों से 12 सितंबर को अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की।




इस अवसर पर अपर जिला जज प्रदीप कुमार, अपर जिला जज एससी/एसटी एक्ट अवधेश कुमार, अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट राहुल सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन शैलेश कुमार मौर्य, सिविल जज जूनियर डिवीजन असगर अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरू आनंद, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन रेनू गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट मेघाली सिंह, सिविल जज जूनियर डिवीजन द्रुतगामी न्यायालय प्रज्ञा पांडेय आदि मौजूद रहे।
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